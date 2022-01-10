Тирана, , 22:32 — REGNUM Специальный представитель Великобритании в регионе Западные Балканы Стюарт Пич 10 января посетил Тирану, где обсудил роль албанцев в регионе и высказался в поддержку инициативы Open Balkan.

Стюарт Пич Defenceimagery.mod.uk

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, британский политик назвал Албанию «стабилизирующей силой в регионе».

Пич провел встречу со студентами и молодыми дипломатами и заявил, что поддерживает инициативу Open Balkan, предполагающую укрепление сотрудничества между Албанией, Сербией и Северной Македонией, пока она не препятствует евроинтеграции.

Целью своего визита в Албанию политик назвал укрепление сотрудничества с НАТО и Советом безопасности ООН, а также укрепление безопасности в регионе Западные Балканы.

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