Подгорица, 11 января 2022, 00:36 — REGNUM Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич готов подписать базовое соглашение с Сербской православной церковью (СПЦ). Об этом он заявил 10 января, отвечая на вопросы на Twitter Spaces.
При этом он подчеркнул, что это зависит только от Священного синода Сербской православной церкви.
«Что касается меня, я мог бы подписать соглашение уже завтра, после заседания правительства», — сказал Кривокапич.
Премьер Черногории добавил, что, по его мнению, отношения между церковью и государством не должны зависеть от политической ситуации, и что нужно защитить права митрополии Черногорско-Приморской и епископии Будимлянско-Никшичской.
Напомним, что Кривокапич ранее приезжал в Белград для того, чтобы подписать с патриархом Сербским Порфирием базовое соглашение между черногорским государством и СПЦ. Тем не менее он сослался на необходимость доработки документа и вернулся в Подгорицу, не подписав соглашение.