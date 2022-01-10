Подгорица, 11 января, 2022, 00:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич готов подписать базовое соглашение с Сербской православной церковью (СПЦ). Об этом он заявил 10 января, отвечая на вопросы на Twitter Spaces.

Vlada Crne Gore / Government of Montenegro Здравко Кривокапич

При этом он подчеркнул, что это зависит только от Священного синода Сербской православной церкви.

«Что касается меня, я мог бы подписать соглашение уже завтра, после заседания правительства», — сказал Кривокапич.

Премьер Черногории добавил, что, по его мнению, отношения между церковью и государством не должны зависеть от политической ситуации, и что нужно защитить права митрополии Черногорско-Приморской и епископии Будимлянско-Никшичской.

Напомним, что Кривокапич ранее приезжал в Белград для того, чтобы подписать с патриархом СербскимПорфирием базовое соглашение между черногорским государством и СПЦ. Тем не менее он сослался на необходимость доработки документа и вернулся в Подгорицу, не подписав соглашение.