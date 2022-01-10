Брюссель, 10 января, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель опасается, что российские военные, направленные в Казахстан, могут не уйти обратно.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Об этом он заявил 10 января в эфире BBC Radio 4.

«Опыт говорит о том, что когда русские приходят, им сложно уйти», — сказал Боррель.

Напомним, 5 января президент Казахстана обратился к странам ОДКБ за помощью в преодолении угрозы крупномасштабной террористической атаки на страну. 6 января совет ОДКБ решил направить в Казахстан миротворческую группировку под руководством командующего ВДВ России генерал-полковника Андрея Сердюкова.

Помимо российских военных, в состав группировки входят военнослужащие ВС Белоруссии, Армении и Таджикистана.