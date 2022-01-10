Москва, , 22:20 — REGNUM Рэп-исполнитель Паша Техник (Павел Ивлев) завершил курс лечения в реабилитационном центре. Соответствующей информацией поделился лечащий врач артиста на своей странице в Instagram 10 января.

Паша Техник Скриншот с YouTube

https://www.instagram.com/p/CYi9Cm6Nmxd/

Об очередном попадании музыканта в специализированное учреждение стало известно в ноябре 2021 года. Причиной его госпитализации стало чрезмерное употребление наркотических веществ из-за расставания с супругой.

Напомним, что ранее Паша Техник неоднократно попадал в реабилитационные центры и имел проблемы с законом. Так, в августе 2021 года рэпер освободился из тюрьмы после 11 месяцев заключения за вождение в нетрезвом виде.

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