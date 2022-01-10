Нью-Йорк, США, , 22:18 — REGNUM Популярный стриминговый сервис Netflix собирается выпустить документальную картину про Канье Уэста (Йе). Очередной анонс работы появился на странице сервиса в Instagram 10 января.

Канье Уэст David Shankbone

Фильм под названием Jeen-yuhs расскажет историю творческого становления рэпера от юношества до наших дней. Сама картина выйдет в трех частях, премьера первой из которых запланирована на 16 февраля 2022 года.

Напомним, что в 2019 году году Канье Уэст выпустил собственный фильм. Работа получила название Jesus Is King, а ее выпуск был приурочен к выходу одноименной пластинки.

Читайте ранее в этом сюжете: Следствие по делу Энди Картрайта завершено