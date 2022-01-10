Москва, 11 января, 2022, 00:33 — ИА Регнум. Не очень понятно, как именно чешские власти собираются нормализовывать отношения с Россией. Об этом 10 января заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФБогдан Безпалько.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

«Впечатление, конечно, на европейцев операция ОДКБ в Казахстане произвести могла, как и на всех остальных. Проблема в другом — как именно чехи собираются нормализовывать отношения с нами, с Россией?» — задался вопросом политолог.

Эксперт напомнил, что в Праге находятся офисы враждебных России информационных центров, а также о недружественной политике исторической памяти и высылке российских дипломатов.

«Еще недавно Чехия была внесена в список враждебных России государств — после всех враждебных действий, например уничтожения памятников героям Великой Отечественной войны. Над памятником Черняховскому устроили просто показательное издевательство, это было актом русофобии», — заключил эксперт.

Напомним, что операция ОДКБ в Казахстане впечатлила чешских политиков, и один из них (Ян Липавский) выразил желание нормализовать отношения с Москвой.