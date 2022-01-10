Санкт-Петербург, , 22:15 — REGNUM Расследование обстоятельств гибели рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) закрыто. Информацию об этом сообщило издание РИА Новости 10 января.

Рэпер Александр Юшко (Энди Картрайт) Личная страница Юшко в «ВК»

На данный момент известно, что с материалами дела знакомится представитель прокуратуры Санкт-Петербурга, после чего планируется решение вопроса о составлении обвинительного заключения и направлении дела прокурору для утверждения этого документа. В ближайшее время ожидается, что супруга исполнителя Марина Кохал предстанет перед судом по обвинению в убийстве мужа.

Напомним, что о неожиданной смерти Энди Картрайта стало известно в конце июля 2020 года. Позднее его супруга призналась в совершении намеренного убийства.

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