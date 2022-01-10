Санкт-Петербург, 10 января 2022, 22:15 — REGNUM Расследование обстоятельств гибели рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) закрыто. Информацию об этом сообщило издание РИА Новости 10 января.

Рэпер Александр Юшко (Энди Картрайт)
Рэпер Александр Юшко (Энди Картрайт)
Личная страница Юшко в «ВК»

На данный момент известно, что с материалами дела знакомится представитель прокуратуры Санкт-Петербурга, после чего планируется решение вопроса о составлении обвинительного заключения и направлении дела прокурору для утверждения этого документа. В ближайшее время ожидается, что супруга исполнителя Марина Кохал предстанет перед судом по обвинению в убийстве мужа.

Напомним, что о неожиданной смерти Энди Картрайта стало известно в конце июля 2020 года. Позднее его супруга призналась в совершении намеренного убийства.

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