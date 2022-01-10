Рим, , 22:14 — REGNUM Премьер-министр Италии Марио Драги в начале своей пресс-конференции в понедельник, 10 января, заявил, что не будет отвечать на какие-либо вопросы, связанные с его возможным выдвижением на пост президента республики.

Марио Драги World Economic Forum

Кандидатуру президента Италии утверждает парламент. Полномочия действующего формального главы государства Серджо Маттареллы заканчиваются в январе 2022 года. Он не намерен идти на второй срок.

Никто из ведущих политиков, помимо Сильвио Берлускони, пока не выражал открыто намерения выдвигать свою кандидатуру. Высказывается также предположение о возможном выдвижении в президенты нынешнего главы «широкой коалиции» премьер-министра Марио Драги.