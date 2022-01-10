Вашингтон, 10 января 2022, 22:13 — REGNUM Популярная актриса Хейли Стайнфелд приняла участие в съемках нового эпизода программы «Что в сумке?» от Vogue. Премьера ролика состоялась 10 января на YouTube-канале российского подразделения издания.
В рамках выпуска девушка поделилась со зрителями содержимым своей сумочки. Общая продолжительность видео составила чуть более пяти минут.
Напомним, что Хейли Стайнфелд известна своими ролями в фильмах «Почти семнадцать», «Идеальный голос 3», «Бамблби» и др. Ранее актриса поделилась секретами макияжа в эксклюзивном видео для Vogue.
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