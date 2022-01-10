Вашингтон, 10 января, 2022, 22:13 — ИА Регнум. Популярная актриса Хейли Стайнфелд приняла участие в съемках нового эпизода программы «Что в сумке?» от Vogue. Премьера ролика состоялась 10 января на YouTube-канале российского подразделения издания.

Цитата из х/ф «Бамблби». Реж. Трэвис Найт. 2018. США Робот и Чарли

В рамках выпуска девушка поделилась со зрителями содержимым своей сумочки. Общая продолжительность видео составила чуть более пяти минут.

Напомним, что Хейли Стайнфелд известна своими ролями в фильмах «Почти семнадцать», «Идеальный голос 3», «Бамблби» и др. Ранее актриса поделилась секретами макияжа в эксклюзивном видео для Vogue.