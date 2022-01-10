Приштина, , 22:13 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 10 января провел встречу с новым послом США в Приштине Джеффри Ховеньером.

Джефф Ховеньер State.gov

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик провел совместную пресс-конференцию с американским дипломатом. Курти подчеркнул, что новый посол знает Косово и его народ, что будет способствовать углублению сотрудничества между Косово и США.

Стороны подчеркнули важность сотрудничества. Напомним, в США проживает крупная албанская диаспора, в которой косовские албанцы составляют около 14 тысяч (большая часть косовской диаспоры проживает в Германии или Швейцарии).

Напомним, Ховеньер 10 января вручил верительные грамоты президенту Косово Вьосе Османи.

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