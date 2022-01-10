Вашингтон, , 22:10 — REGNUM Рэп-музыкант YoungBoy Never Broke Again (Кентрелл Десин Голден) выпустил новый трек под названием Foolish Figure. Премьера композиции состоялась эксклюзивно на YouTube-канале исполнителя 10 декабря.

Музыка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лиричная композиция повествует о семейных взаимоотношениях — популярной теме в творчестве артиста. Данная работа стала уже третьим проектом, выпущенным рэпером в 2022 году.

Напомним, что ранее YoungBoy Never Broke Again выпустил видеоклип на песню Fish Scale. На январь 2022 года исполнитель запланировал выход нового мини-альбома.

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