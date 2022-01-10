Лондон, 10 января, 2022, 22:09 — ИА Регнум. Олли Александер, вокалист британского поп-проекта Years & Years считает, что Years & Years «неизбежно» бы стал его сольным творчеством. Об этом 10 января сообщил портал Music News.

Музыка

31-летний исполнитель является единственным оставшимся членом поп-группы после ухода Майки Голдсуорси, Эмре Туркмена, Ноэля Лимана и Оливера Субрии. Олли признался, что он с самого начала руководил командой, потому что у них «на самом деле не было певца». Он сказал: «Любая разлука трудна, и я думаю, что у нас все прошло так хорошо, как только могло. На самом деле у Years & Years не было певца. И я пришел и подумал: «Нет, я певец, я буду писать песни». Таким образом, вы можете видеть, что это, возможно, было неизбежно».

Группа первоначально образовалась в 2010 году. В 2013 году Ноэль и Оливер покинули группу, а Майки и Эмре ушли в 2021 году — через три года после того, как они выпустили свой второй студийный альбом Palo Santo. Олли Александер позже заявил, что «разойтись» было их «лучшим решением» в конце концов. В разговоре с порталом The Guardian, он объяснил: «Вначале мы были более или менее на одном корабле, пытаясь двигаться в одном направлении, а потом стало ясно, что на, как единое целое, больше нет. Для нас определенно было лучше всего пойти разными путями».