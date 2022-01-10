Вашингтон, 10 января, 2022, 22:07 — ИА Регнум. Американский рэпер Gunna (Серхио Джаванни Китченс) опубликовал клип на недавнюю композицию Livin Wild. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале артиста 10 января.

(сс) StockSnap Музыка

По сюжету видео, музыкант покидает больницу, параллельно зачитывая куплеты на фоне дорогостоящего автомобиля во время дождливой погоды. Съемки работы проходили в США.

Напомним, что 7 января 2022 года состоялся выход нового альбома Gunna под названием DS4VER. Трек Livin Wild также вошел в пластинку.