Москва, , 22:03 — REGNUM Российские десантники из состава миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане взяли под охрану международный аэропорт Алма-Аты, сообщает 10 января пресс-служба Минобороны РФ.

ВДВ Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Личный состав подразделения ВДВ из состава миротворческого контингента с начала переброски на аэропорт «Алматы» Республики Казахстан приступил к охране и обеспечению безопасности международного аэропорта. Военнослужащие в круглосуточном режиме несут службу на постах и наблюдательных вышках, осуществляют патрулирование территории и периметра аэропорта на бронетранспортерах в составе групп, а также осуществляют контроль в районе международного аэропорта с помощью беспилотных летательных аппаратов», — указано в сообщении военного ведомства России.

Крое того, миротворцы охраняют важнейшие объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения Казахстана.

«Также российские миротворцы совместно с коллегами из Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана выполняют задачи по охране теплоэлектростанций, хлебокомбинатов, телецентров и предприятий водоснабжения», — сообщает Минобороны РФ.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в страну прибыло свыше двух тыс. военнослужащих сил ОДКБ и 250 единиц боевой техники. Силовики Казахстана продолжают контртеррористическую операцию.

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