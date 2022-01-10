Рим, 10 января, 2022, 22:01 — ИА Регнум. По данным навечер понедельника, 10 января, в Италии умерли139 265человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на227(днем ранее — на157), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

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Это самый высокий показатель с мая 2021 года.

Число подтвержденных носителей выросло на101 762(днем ранее — на155 659).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет7 554 344 — более 12% населения страны. В настоящее время заражены2 004 597человек (на60 618больше, чем днем ранее), это самый высокий показатель за всё время эпидемии.

Две прививки от коронавируса сделали 46,69 миллионачеловек (более 77,5% граждан страны).