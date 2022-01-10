Белград, 10 января, 2022, 23:20 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 12 января посетит город Прибой для того, чтобы попытаться «уменьшить в нём градус межнациональной напряженности». Об этом сообщила пресс-служба президента Сербии 10 января.

Predsednik.rs Александр Вучич

Вучич таким образом ответит на приглашение, которые ему направили представители местного самоуправления — председатель муниципалитета Прибой Лазар Рвович, члены трех бошнякских партий, состоящих в местных органах власти, и представители исламской общины. Они пригласили президента посетить их город и показать местным бошнякам, что Сербия является и их государством тоже.

Напомним, что ранее в социальных сетях появился видеозапись, на котором слышно, как местные полицейские во время новогодних празднеств поют «Ой, Пазар, ты новый Вуковар, ой Сьеница, ты новая Сребреница». Сьеница, Пазар и Прибой — города в Рашской области на юго-западе Сербии, где проживает большое количество бошняков.