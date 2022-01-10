Генуя, Италия, , 21:58 — REGNUM Руководство итальянского клуба «Дженоа» не планирует увольнять главного тренера основной команды Андрея Шевченко до матча с «Миланом», который состоится 13 января. Об этом сообщило издание La Gazzetta dello Sport.

Андрей Шевченко ПРЕСС-СЛУЖБА СБОРНОЙ УКРАИНЫ

Андрей Шевченко возглавил «Дженоа» до матча с «Ромой» (0:2). При Шевченко генуэзский клуб одержал лишь одну победу в девяти матчах над «Салернитаной» (1:0). В рамках Серии А 2021/22 у «Дженоа» пять поражений и три ничьих.

После 21-го тура «Дженоа» с двенадцатью очками занимает предпоследнее девятнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Ранее Андрей Шевченко возглавлял национальную сборную Украины по футболу, с которой вышел четвертьфинал чемпионата Европы 2020. В ¼ финала плей-офф сборная Украины потерпела разгромное поражение от сборной Англии со счетом 0:4.