Тирана, , 22:01 — REGNUM Заместитель председателя Демократической партии Энкелейд Алибеай 10 января выступил с осуждением четырех арестованных по обвинению в причастности к утечке данных о заработной плате 800 тысяч граждан Албании.

Эди Рама tomislav medak

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что освобождение арестованных свидетельствует о том, что премьер-министр Албании Эди Рама защищает преступность.

Политик обвинил Раму в утечке данных граждан. За последний год произошло две крупных утечки данных — ранее стало известно о том, что в социалистической партии Албании собирались персональные данные граждан и данные об их политической лояльности, сбором данных занимались так называемые «патроны».

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