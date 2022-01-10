Нью-Йорк, США, , 21:45 — REGNUM Вокалист американской блюз-рок группы ZZ Top Билли Гиббонс, барабанщик Тейлор Хокинс из Foo Fighters и бывший барабанщик The Beatles Ринго Старр внесли свой вклад в создание Brother Johnny, 17-трекового альбома, посвященного карьере легендарного блюзового музыканта Джонни Винтера. Об этом 10 января сообщил портал NME.

Музыка (сс) StockSnap

Винтер выпустил три альбома, удостоенных премии «Грэмми», для блюзового певца и гитариста Мадди Винтера, прежде чем записать ряд своих собственных записей, которые также были номинированы на премию «Грэмми». В 1988 году он был введен в Зал славы Фонда блюза. Винтер умер в 2014 году в возрасте 70 лет.

Создание Brother Johnny курировалось братом Винтера Эдгаром. В записи пластинки также принял участие американский блюз-музыкант Джон Бонамасса, известный как участник группы Black Country Communion.

Читайте ранее в этом сюжете: Компания Music Venue Trust призвала британцев ходить на местные концерты