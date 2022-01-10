Ижевск, , 21:45 — REGNUM До настоящего момента с улиц Ижевска вывезли с начала зимнего сезона 293 тыс. кубометров снега. Только за минувшую ночь подрядчики вывезли 15 тыс. кубометров снега, что стало рекордным объемом с начала этой зимы, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Чистка дорог от снега в Удмуртии Пресс-служба правительства Удмуртии

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В связи с прогнозируемым снегопадом дорожные службы усиливают контроль за ситуацией. На расчистку региональных автотрасс в ночное время планируется вывести увеличенное количество техники — 100 единиц. Применяются комбинированные дорожные машины (КДМ), которые позволяют с точностью до грамма дозировать противогололедные материалы, автогрейдеры, роторные снегоочистители, экскаваторы, бульдозеры и колесные тракторы со снегоочистительным оборудованием.

В Ижевске на дорогах будет работать около 90 единиц техники. Продолжится расчистка улиц Маркина, Горького, Воровского, Ракетной, Ленина, Майской, Авангардной, Серова.

Отметим, по данным Гидрометцентра республики, в предстоящие сутки в Удмуртии ожидается снегопад. В южных районах прогнозируется небольшой снег, а в северных — сильный снегопад.

Как сообщало ИА REGNUM, одной из тем, которая обсуждалась на первом в этом году аппаратном совещании, стала очистка дорог, тротуаров и въездов во дворы от снега. По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, в новогодние праздники выпало существенно больше нормы осадков для указанного периода. При этом центральные улицы и тротуары достаточно оперативно убирались, но огромной проблемой стали въезды во дворы.

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