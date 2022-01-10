Женева, Швейцария, 10 января 2022, 21:43 — REGNUM Посвящённые ядерной сделке с Ираном переговоры в Вене набрали ход, сообщил 10 января журналистам заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.
По его словам, участники переговоров, то есть и Тегеран, и Вашингтон, показали, что настроены на поиск решений оставшихся пока не решёнными вопросов.
Торопиться с прогнозами по срокам достижения итоговых договорённостей не следует, отмечает российский дипломат. Он сказал, что проблему нужно решать срочно, но создание цейтнота только навредило бы.
Напомним, восьмой раунд переговоров в Вене по ядерной программе Ирана начался 3 января.
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