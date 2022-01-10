Женева, Швейцария, , 21:43 — REGNUM Посвящённые ядерной сделке с Ираном переговоры в Вене набрали ход, сообщил 10 января журналистам заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Сергей Рябков © Mohammad Hassanzadeh. tasnimnews.com

Рябков «Переговоры в Вене набрали ход. Мы считаем, что шансы на достижение решения, причём в тех рамках, которые вырабатывались в ходе предыдущих раундов, включая шесть раундов до 20 июня, до момента длительный паузы, повысились».

По его словам, участники переговоров, то есть и Тегеран, и Вашингтон, показали, что настроены на поиск решений оставшихся пока не решёнными вопросов.

Торопиться с прогнозами по срокам достижения итоговых договорённостей не следует, отмечает российский дипломат. Он сказал, что проблему нужно решать срочно, но создание цейтнота только навредило бы.

Рябков «Но никаких дедлайнов, никаких вообще ограничителей по времени мы не можем ставить. Нам просто нужен быстрый ход вперёд».

Напомним, восьмой раунд переговоров в Вене по ядерной программе Ирана начался 3 января.

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