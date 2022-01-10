* талибов — запрещённая в России организация

Исламабад, , 21:38 — REGNUM Исламабад будет рассматривать действия афганского радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении группировки «Техрик-и-Талибан Пакистан» («Движение талибов Пакистана» — организация, деятельность которой запрещена в РФ) как проверку возможности доверия других стран к новым властям в Кабуле. Об этом сообщает 10 января региональное отделение информационного агентства «Тасним»

Флаг Пакистана Nicolas Raymond

Как заявил изданию анонимный представитель правительства Пакистана, в Исламабаде указали афганским талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на то, что их конфронтация с пакистанскими представителями движения — «пробный шанс» поднять свой авторитет в глазах международного сообщества.

«Если афганские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не решат проблему в Пакистане, это нанесет им ущерб. Международное сообщество, особенно Запад, задастся вопросом: если «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не может способствовать устранению обеспокоенности Пакистана, как быть с озабоченность других стран проблемами терроризма», — заявил неназванный источник.

Ранее пресс-секретарь министерства информации и культуры «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид заявил, что пакистанское правительство должно само решить вопрос с «Техрик-и-Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отметив, что они не являются проблемой Афганистана.

При Муджахид в очередной раз заявил, что афганские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) полны решимости не допустить использования территории Афганистана для террористической деятельности против других стран.