Берлин, 10 января, 2022, 23:59 — ИА Регнум. Правительство Германии планирует выплатить малоимущим жителям страны единовременные пособия в размере не менее 135 евро для компенсации высоких расходов на отопление. Об этом сообщает 10 января издание Spiegel со ссылкой на законопроект нового министерства жилищного строительства.

Znamkaluga.ru Батарея отопления

Согласно документу, размер пособия для одинокого гражданина составит 135 евро, семья из двух человек получит 175 евро. Кроме этого, предусмотрена выплата дополнительных 35 евро на каждого соседа по комнате.

Сообщается, что коалиция «светофор» приняла решение о выплате пособий в связи с резким ростом цен на отопление минувшей осенью. «Данный шаг позволит обеспечить доступность жилья и отопления, а также покрыть дополнительные расходы, связанные с холодными зимними месяцами», — отмечается в документе министерства.

Ожидается, что получателями пособий станут 710 тысяч домохозяйств, а общая сумма выплат составит около 130 миллионов евро.

Закон должен вступить в силу в первом полугодии, то есть до получения многими домохозяйствами счетов за коммунальные услуги.

Цены на энергоносители в Германии, в особенности нефть и газ, которые используются для отопления, резко выросли в последние месяцы 2021 года. По данным сравнительного портала Verivox, за год энергия подорожала на 35%.