Москва, 10 января, 2022, 23:09 — ИА Регнум. Массовое насилие во время беспорядков в Казахстане может вызвать своеобразную реакцию в киргизском обществе. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM 10 января руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

Иван Шилов ИА REGNUM В Киргизии

«Киргизия переживает перманентный социально-экономический кризис. И проблемы у соседей в Казахстане, наоборот, погреют душу киргизов. Они скажут: «Смотрите, вы от нас не так далеко отскочили. Вы не отличаетесь от нас тем, как вы громите магазины. Никакой особой разницы между нами и нет. Разница — только в масштабах, и не более того», — сказал эксперт.

Напомним, что в октябре 2020 года в Киргизии произошли массовые волнения, сопровождаемые уличными беспорядками, в результате которых президент Сооронбай Жээнбеков ушёл в отставку, а власть перешла к Садыру Жапарову.