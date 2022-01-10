Турин, Италия, , 21:36 — REGNUM 10 января в Турине на «Олимпийском стадионе» «Торино» в матче 21-го тура итальянской Серии А 2021/22 разгромил «Фиорентину» из Флоренции со счетом 4:0. Российский нападающий Александр Кокорин вышел на замену на 73-й минуте.

Забитыми мячами отметились Уилфрид Синго (19' Мергим Войвода), Йосип Брекало (23' Саша Лукич, 31') и Антонио Санабрия (58' Роландо Мандрагора).

На матче работала итальянская бригада арбитров во главе с Ливио Маринелли.

Статистика матча («Торино"/ «Фиорентина»)

Удары 9/10

Удары в створ 6/3

Владение 45%/55%

Угловые 1/5

Нарушения 16/12

Составы команд:

«Торино»: Гемелло, Бремер, Родригес, Джиджи, Лукич, Войвода, Синго (Зима, 87'), Брекало (Пьяца, 79'), Прат (Побега, 79'), Мандрагора, Санабрия (Варминг, 87').

«Фиорентина»: Терраччано, Мартинес (Жулио, 46'), Бираги, Миленкович, Одриосола, Бонавентура, Кастровилли (Малех, 73'), Торрейра, Гонсалес (Иконе, 78'), Кальехон (Сапонара, 46'), Влахович (Кокорин, 73').

«Торино», одержав восьмую победу в сезоне и набрав 28 очков, обошел «Болонью», «Верону», «Эмполи» и «Сассуоло» и поднялся на девятую строчку. «Фиорентина» с 32-мя очками расположилась двумя позициями выше.