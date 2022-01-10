Бразилиа, 10 января, 2022, 21:46 — ИА Регнум. Правительство Бразилии планирует передать стратегические функции по охране здоровья коренных народов, по закону возложенные на специальный комитет SESAI, в частные руки. Об этом 10 января сообщило новостное агентство Brasil de Fato.

Цитата из м/ф «В синем море, в белой пене…». Реж. Роберт Саакянц. 1984. СССР «А в чём проблема-то?»

SESAI в ноябре объявили конкурс о найме рабочей силы через частные организации, что является первым шагом приватизации полномочий организации. Таким образом, к частным компаниям могут перейти функции планирования, надзора, координации, мониторинга и оценки действий в отношении системы здравоохранения коренных народов.

«Приватизация будет большой потерей для нас. Личное владение чем-либо всегда сводится к стремлению получить прибыль, — раскритиковал инициативу координатор Объединения коренных народов Бразилии APIB Альберто Терена, — Сегодня в SESAI идут миллионы, но им не хватает серьезного менеджмента, чтобы деньги попали туда, где они нужны. Чем больше частных организаций берут на себя ответственность за управление здравоохранением, тем сложнее обеспечить необходимое качество медицинской помощи населению».