Берлин, , 23:36 — REGNUM Кельнский окружной суд приговорил бывшего местного политика от Христианско-демократического союза к трем с половиной годам лишения свободы за убийство и незаконное хранение оружия. Об этом сообщает 10 января издание Spiegel.

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По данным суда, 74-летний Ханс-Йозеф Б. смертельно ранил 20-летнего молодого человека в 2019 году. Следствием было установлено, что потерпевший вместе с тремя знакомыми проходил мимо дома политика, в ходе возникшей словесной перепалки Б. взялся за ружье и выстрелил в подростка.

Позднее стало известно, что у обвиняемого не было лицензии на владение оружием, а в момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Окружной суд Кёльна признал 74-летнего мужчину виновным в причинении смертельного физического вреда, нарушении закона об оружии, а также ксенофобском поведении по отношению к потерпевшему.

Несмотря на ожидания, приговор оказался мягче ввиду пожилого возраста подсудимого и ряда других смягчающих обстоятельств.