Берлин, 10 января, 2022, 23:28 — ИА Регнум. Средняя стоимость литра дизельного топлива в Германии достигла рекордных 1,584 евро. Об этом сообщает 10 января издание Spiegel.

АЗС. Дизель

«Людям, которым приходится ездить на работу на дизельном двигателе, приходится платить всё больше и больше», — заявил эксперт по топливному рынку Юрген Альбрехт.

Также заметен очень маленький разрыв в 7,5 цента между дизелем и топливом Super E10. С одной стороны, это связано с тем, что дизель становится дороже из-за более высокого спроса на мазут. С другой стороны, в первые несколько месяцев низкий спрос на бензин ввиду уменьшения числа поездок стимулирует снижение цен. Летом, как правило, происходит обратное, при этом разрыв существенно увеличивается.

Цены на топливо демонстрировали «американские горки» весь 2021 год. После очень благоприятного старта осенью дизель достиг рекордного максимума, причем топливо Super также едва ли не достигло своих рекордных значений. Ноябрь стал самым дорогим месяцем для заправки. После этого цены несколько недель падали, а затем вновь повысились.