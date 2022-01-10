Ватикан, , 21:27 — REGNUM Замминистра иностранных дел Белоруссии и посол при Ватикане по совместительству Сергей Алейник 10−11 января находится с визитом в столице Римско-католической церкви. Сегодня он принял участие в торжественной новогодней аудиенции римского понтифика Франциска I, а затем провёл переговоры с великанским госсекретарём кардиналом Пьетро Паролином.

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«Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, взаимодействие в рамках международных организаций, а также совместные усилия по укреплению межконфессионального диалога», — сказано в кратком официальном сообщении МИД Белоруссии по итогам переговоров.

В планах Алейника значатся переговоры с ватиканским секретарём по отношениям с государствами (министром иностранных дел) архиепископом Полом Ричардом Галлахером и с председателем Папского совета по содействию христианскому единству кардиналом Куртом Кохом.