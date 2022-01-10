Берлин, , 23:01 — REGNUM Новый федеральный министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек («зеленые») намерен инициировать «всеобъемлющие неотложные меры» по защите окружающей среды. Об этом сообщил 10 января немецкий журнал Spiegel.

Климат Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, первый пакет срочных мер будет подготовлен в кабинете министров к апрелю, полноценная программа защиты климата должна быть завершена к концу 2022 года.

Ранее Хабек представил «начальный баланс» по защите климата, показав насколько ситуация в данной сфере в Германии не соответствует ожиданиям. Климатические цели на 2022 год, по всей вероятности, не будут выполнены, перспективы на 2023 год пока также остаётся неопределёнными. В связи с этим министерство сообщило серьезном отставании.

Как ожидается, план правительства будет предусматривать обязательную установку солнечных батарей на крыши новых зданий, новые программы финансирования зеленого водорода, а также поправку к закону о возобновляемых источниках энергии (EEG).

Среди прочего, будут увеличены объемы тендеров на возобновляемую электроэнергию из ветра и солнца. Кроме того, в соответствии с «Законом о ветровой энергии на суше» два процента территории страны должны быть юридически закреплены за ветровой энергией.