Берлин, 10 января, 2022, 23:01 — ИА Регнум. Новый федеральный министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек («Зеленые») намерен инициировать «всеобъемлющие неотложные меры» по защите окружающей среды. Об этом сообщил 10 января немецкий журнал Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Климат

По его словам, первый пакет срочных мер будет подготовлен в кабинете министров к апрелю, полноценная программа защиты климата должна быть завершена к концу 2022 года.

Ранее Хабек представил «начальный баланс» по защите климата, показав, насколько ситуация в данной сфере в Германии не соответствует ожиданиям. Климатические цели на 2022 год, по всей вероятности, не будут выполнены, перспективы на 2023 год пока также остаются неопределёнными. В связи с этим министерство сообщило о серьезном отставании.

Как ожидается, план правительства будет предусматривать обязательную установку солнечных батарей на крыши новых зданий, новые программы финансирования «зеленого» водорода, а также поправку к закону о возобновляемых источниках энергии (EEG).

Среди прочего, будут увеличены объемы тендеров на возобновляемую электроэнергию из ветра и солнца. Кроме того, в соответствии с «Законом о ветровой энергии на суше» два процента территории страны должны быть юридически закреплены за ветровой энергией.