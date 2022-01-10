Берлин, 10 января, 2022, 22:35 — ИА Регнум. Около 14% немецких компаний опасаются за своё существование на фоне продолжающейся пандемии COVID-19. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на результаты опроса, проведённого мюнхенским институтом Ifo.

Флаг Германии

Одной из наиболее серьёзных является ситуация в индустрии гостеприимства, где 52% предприятий считают, что пандемия угрожает их существованию. В жилой отрасли данный показатель достигает 59%.

В то же время в производственном секторе только 6% опрошенных компаний считают, что их дальнейшее существование находится под угрозой. При этом больше всего в отрасли пострадали компании по производству одежды (21%).

Волна банкротств в Германии всё ещё продолжается. По данным кредитного агентства «Кредитреформ», в прошлом году количество дел о неплатежеспособности компаний сократилось почти на 11% и составило около 14 300 случаев.