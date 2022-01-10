Берлин, , 22:12 — REGNUM Стоимость строительства новых жилых домов в Германии значительно возросла в конце 2021 года, достигнув рекордного показателя за последние 50 лет. Об этом сообщает 10 декабря немецкий журнал Spiegel.

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По данным Федерального статистического управления, в ноябре цены в строительстве выросли в среднем на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, как сообщило.

Эксперты заявляют, что причиной стремительного роста во многом является возвращение к прежнему уровню НДС и без учёта этого фактора рост составил бы 11,6%. Среди других причин называются, в частности, «узкие места» в глобальном производстве, из-за которых в последние несколько месяцев произошёл резкий рост цен на древесину и сталь.

Строительная древесина из-за возросшего спроса на неё в стране и за рубежом подорожала почти на 39%. Расценки на работы по дренажным каналам выросли на 18%, на кровельные и гидроизоляционные, сантехнические и бетонные работы — примерно 17%.

Нехватка материалов на строительных площадках в Германии снизилась лишь незначительно. Так, согласно опросу мюнхенского института Ifo, на проблемы с доставкой жалуются 31,3% компаний, задействованных в строительстве зданий.