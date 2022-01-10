Бухарест, 10 января 2022, 21:17 — REGNUM Преподаватель сразу четырех учебных заведений в уезде Олт (юг Румынии) распространила собственные интимные фотографии в закрытых группах интернета, доступ в которые имеют исключительно ее ученики. Об этом 10 января сообщил румынский телевизионный канал Digi24.

Вера Николаевна Рохлина. Лежащая обнаженная
Вера Николаевна Рохлина. Лежащая обнаженная

Уточняется, что учительница, имя которой не разглашается, по ошибке выложила в сеть фото с рождественской вечеринки, где она позирует в обнаженном виде и демонстрирует на камеру неприличные жесты. «В данном случае произошел технический сбой, я планировала отправить эти кадры близким друзьям», — заявила педагог.

К расследованию инцидента приступила окружная прокуратура Олта, а также комиссия по этике местного муниципалитета. Особую пикантность ситуации придает то обстоятельство, что ранее главная героиня скандала являлась активным членом регионального общества защиты морали.