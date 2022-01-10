Бухарест, 10 января, 2022, 21:17 — ИА Регнум. Преподаватель сразу четырех учебных заведений в уезде Олт (юг Румынии) распространила собственные интимные фотографии в закрытых группах интернета, доступ в которые имеют исключительно ее ученики. Об этом 10 января сообщил румынский телевизионный канал Digi24.

Вера Николаевна Рохлина. Лежащая обнаженная

Уточняется, что учительница, имя которой не разглашается, по ошибке выложила в сеть фото с рождественской вечеринки, где она позирует в обнаженном виде и демонстрирует на камеру неприличные жесты. «В данном случае произошел технический сбой, я планировала отправить эти кадры близким друзьям», — заявила педагог.

К расследованию инцидента приступила окружная прокуратура Олта, а также комиссия по этике местного муниципалитета. Особую пикантность ситуации придает то обстоятельство, что ранее главная героиня скандала являлась активным членом регионального общества защиты морали.