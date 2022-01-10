Яунде, 10 января 2022, 21:08 — REGNUM 10 января в Яунде (Камерун) на стадионе «Ахмаду Ахиджо» национальная сборная Марокко в матче первого тура групповой стадии Кубка африканских наций 2021 по футболу одержала минимальную победу над сборной Ганы со счетом 1:0.
Единственный мяч в конце второй половины забил 28-летний фланговый атакующий полузащитник французского клуба «Анже» Софиан Буфаль — 1:0. Желтые карточки получили Александр Джику (17'), Адам Масина (22') и Андре Айю (64').
Стартовые составы команд:
Марокко: Буну, Хакими, Масина, Агерд, Саисс, Луза (Тиссаудали, 78'), Оунахи (Амрабат, 90'), Амалла, Буфаль, Ммаэ, Абухляль (Рахими, 90').
Гана: Уоллакотт, Йадом, Баба, Даниэль, Джику, Парти (Боачи, 90'), Айю, Баба, Пэйнтсил (Иссахаку, 86'), Сулемана (Киере, 86'), Айю (Тетте, 86').
Статистика матча (Марокко/Гана)
Удары 12/5
Удары в створ 3/2
Владение 61%/39%
Нарушения 21/21
Угловые 4/5
Сборная Марокко, одержав первую победу в группе C и набрав три очка, заняла чистое первое место. Сборная Ганы без очков опустилась на последнюю строчку.