Яунде, , 21:08 — REGNUM 10 января в Яунде (Камерун) на стадионе «Ахмаду Ахиджо» национальная сборная Марокко в матче первого тура групповой стадии Кубка африканских наций 2021 по футболу одержала минимальную победу над сборной Ганы со счетом 1:0.

Кубок Африканских Наций Arabia.as.com

Единственный мяч в конце второй половины забил 28-летний фланговый атакующий полузащитник французского клуба «Анже» Софиан Буфаль — 1:0. Желтые карточки получили Александр Джику (17'), Адам Масина (22') и Андре Айю (64').

Стартовые составы команд:

Марокко: Буну, Хакими, Масина, Агерд, Саисс, Луза (Тиссаудали, 78'), Оунахи (Амрабат, 90'), Амалла, Буфаль, Ммаэ, Абухляль (Рахими, 90').

Гана: Уоллакотт, Йадом, Баба, Даниэль, Джику, Парти (Боачи, 90'), Айю, Баба, Пэйнтсил (Иссахаку, 86'), Сулемана (Киере, 86'), Айю (Тетте, 86').

Статистика матча (Марокко/Гана)

Удары 12/5

Удары в створ 3/2

Владение 61%/39%

Нарушения 21/21

Угловые 4/5

Сборная Марокко, одержав первую победу в группе C и набрав три очка, заняла чистое первое место. Сборная Ганы без очков опустилась на последнюю строчку.