Кабул, 10 января 2022, 21:07 — REGNUM Четверо рабочих погибли и ещё один пострадал в результате происшествия на золотодобывающем руднике в провинции Тахар на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх» со ссылкой на губернатора уезда Чахаб, где произошёл инцидент.

Добыча золота
Добыча золота
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По заявлению местных властей, причиной инцидента стали технические неполадки в оборудовании шахты. При этом подробностей о произошедшем не приводится.

Сообщается, что личности двоих погибших в настоящее время не установлены.

Напомним, на минувшей неделе пятеро рабочих погибли в результате схода лавины на золотом прииске в уезде Рагистан афганской провинции Бадахшан.