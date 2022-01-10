Кабул, 10 января, 2022, 21:07 — ИА Регнум. Четверо рабочих погибли и ещё один пострадал в результате происшествия на золотодобывающем руднике в провинции Тахар на северо-востоке Афганистана. Об этомсообщает газета «8 Собх» со ссылкой нагубернатора уезда Чахаб, где произошёл инцидент.

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По заявлению местных властей, причиной инцидента стали технические неполадки в оборудовании шахты. При этом подробностей о произошедшем не приводится.

Сообщается, что личности двоих погибших в настоящее время не установлены.

Напомним, на минувшей неделе пятеро рабочих погибли в результате схода лавины на золотом прииске в уезде Рагистан афганской провинции Бадахшан.