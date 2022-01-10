Челябинск, 10 января, 2022, 21:05 — ИА Регнум. В Челябинске 18 и 19 января будут открыты шесть крещенских купелей. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Купель

Иордани традиционно будут действовать на озёрах Первое и Смолино, а также на Шершневском водохранилище. Откроют их в 18:00 местного времени 18 января, а закроют в 15:00 19-го.

Лицам, имеющим хронические заболевания, окунаться в купель не рекомендуется. Также купание противопоказано нетрезвым гражданам, беременным и несовершеннолетним.