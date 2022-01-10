Бразилиа, 10 января, 2022, 21:10 — ИА Регнум. Бразильская горнодобывающая компания Vale SA заявила 10 января о приостановлении деятельности в штате Минас-Жерайс из-за проливных дождей, которые грозят привести к обрушению железнодорожного моста и прорыву плотины. Об этом сообщает новостное агентство Brasil de Fato.

Фредерик Морган. Наводнение

В ночь на 9 января муниципальные власти предупредили о риске прорыва плотины в Устина-ду-Кариока. Жители окрестных муниципалитетов покидают свои дома. Спасатели считают, что прорыв дамбы произойдет с вероятностью 99% и приведет к полному затоплению поселков и предприятий, расположенных в долине.

Также 9 января был разрушен мост в муниципалитете Нова-Эра, в результате чего поселения и предприятия оказались отрезаны от внешнего мира. Для сдерживания потоков компанией Vale SA была сооружена подпорная стена. Строительство привело к ограничению движения по мостам и изоляции жителей.