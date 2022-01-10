Минск, 10 января, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Сбежавший на Украину «владелец экстремистского канала» задержан в Белоруссии. Об этом 10 января сообщила пресс-служба МВД Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

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Согласно официальному сообщению, вернувшегося из Украины 26-летнего жителя Гомельской области — «создателя и администратора YouTube-канала с экстремистским содержанием», теперь преследуют по печально известной «экстремистской» статье 130 УК РБ (до 12 лет лишения свободы). «Установлено, что с лета 2020 года мужчина активно участвовал в протестном движении, снимал и размещал видео на своем канале, деанонил силовиков. За нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий неоднократно привлекался к административной ответственности», — проинформировали белорусские милиционеры.

По их информации, «сбежав на Украину, он продолжал активно размещать в одной из социальных сетей информацию антигосударственного толка». В частности, ратовал за вооружённое сопротивление представителям нынешней власти в Белоруссии, а также «цинично» комментировал гибель неназванного сотрудника КГБ.

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