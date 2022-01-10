Шри-Джаяварденепура-Котте, 10 января, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Глава МИД КНР Ван И находится с визитом в Шри-Ланке, где провел переговоры с коллегой из этой страны Джамини Лакшманом Пейрисом. Об этом 10 января сообщает Синьхуа, отмечая, что обсуждался широкий круг вопросов двусторонних отношений, включая противодействие пандемии коронавируса.

Флаг Шри-Ланки

Подчеркнуто, что между странами и правительствами налажено прочное взаимодействие, включая межпартийные контакты и гуманитарные обмены. Китай поддерживает экономическое и социальное развитие Шри-Ланки, а официальный Коломбо твердо придерживается политики одного Китая и поддерживает предложения и международные инициативы Пекина в ООН. Страны совместно выступают против политизации пандемического вопроса; в Шри-Ланке выпущены памятные монеты к столетию создания КПК, что, по мнению Ван И, символизирует отношения между странами.

Как известно, Китай выступает с предложением о проведении форума по развитию островных государств Индийского океана, в котором Шри-Ланке отводится важная роль.

Руководителя китайской дипломатии приняли и имели с ним продолжительные беседы президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса и премьер-министр Махинда Раджапакса.