Тирана, 10 января, 2022, 21:11 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 4996 человек выявили 793 новых случая заражения коронавирусом, скончался один пациент с COVID-19, выздоровели ещё 346. Об этом сообщило вечером 10 января министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании был выявлен 220 487 случаев заражения коронавирусом, 203 460 человек излечились, скончался 3241 пациент с COVID-19. На стационарном лечении находятся 129 пациентов.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 13 786, из них около половины — 6922 — приходятся на Тирану.