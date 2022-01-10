Шанхай, Китай, 10 января, 2022, 20:58 — ИА Регнум. В китайском мегаполисе центрального подчинения Шанхае с 2020 года осуществляется реставрация выставочного центра, построенного в 1955 году в качестве Дворца китайско-советской дружбы. Сегодня это крупная культурная достопримечательность в центре города, построенная в русском стиле. В нем проходят крупнейшие мероприятия, включая Шанхайскую книжную выставку. Об этом 10 января сообщает Синьхуа, отмечая, что успешно продвигаются работы по восстановлению фасада, озеленению и благоустройству мест отдыха многочисленных посетителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Площадь центра составляет 93 тыс. кв. м, и своей архитектурой он сильно отличается от других зданий и комплексов городской застройки. В дальнейшем планируется усовершенствовать систему услуг, включая увеличение парковочных ресурсов, создание специальных площадок для проведения ярмарок, праздничных досуговых мероприятий, аллеи для пеших прогулок. Центр планируется глубоко интегрировать с расположенным поблизости торговым районом.