Герат, Афганистан, 10 января, 2022, 20:57 — ИА Регнум. Сотрудники консульства Ирана в Герате объявили о возобновлении процесса выдачи туристических виз гражданам Афганистана, сообщает газета «8 Собх».

Афганистан

В пресс-релизе консульства указывается, что проведение собеседований с гражданами Афганистана — заявителями на туристические визы возобновлено с понедельника, 10 января

Ранее дипломатическая миссия Ирана в Герате приостановила выдачу туристических виз из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса «Омикрон».

Сообщается также, что процедура выдачи виз для бизнесменов, лиц, следующих на лечение, и водителей транспортных средств, имеющих право въезда в Иран, продолжается и не претерпела никаких изменений.