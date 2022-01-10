Пекин, , 20:56 — REGNUM В Китае в помощь туристам опубликован перечень первой группы городских кварталов, которым присвоен статус туристических объектов национального значения, рекомендованных для посещения и ознакомления. Об этом 10 января сообщает Синьхуа, ссылаясь на данные Министерства культуры и туризма КНР.

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В документе содержится список 55 исторических, культурных и торговых кварталов, площадей и улиц, в том числе всемирно известной пекинской Цзяньмэнь и шанхайского квартала Сынань. Данные размещены на сайте ведомства и открыты для комментариев и предложений пользователей.

Ранее посол России в Китае Андрей Денисов сделал прогноз, что из-за коронавирусной пандемии Китай в наступившем году будет по-прежнему закрыт для посещения иностранцев.