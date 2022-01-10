Приштина, , 21:10 — REGNUM Посол США в Приштине Джефф Ховеньер 10 января официально приступил к исполнению полномочий. Дипломат вручил верительные грамоты президенту Косово Вьосе Османи.

Косово, памятник Биллу Клинтону Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Ховеньер выступил с пресс-конференцией, в ходе которой сказал о том, что рад служить в Косово, на албанском языке. Представитель США обещал работать с целью добиться продвижения Косово по пути евроинтеграции.

Ховеньер ранее служил в дипломатических представительствах США в Германии, Хорватии, Греции, Панаме, Парагвае, Турции, Перу, Сербии и Черногории, однако ранее не занимал пост посла. Дипломат владеет немецким, хорватским и испанским языками. В 2018 году Ховеньер был награжден юбилейной президентской медалью.

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