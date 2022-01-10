Йошкар-Ола, 10 января, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Глава Марий Эл Александр Евстифеев на фоне снижения числа случаев заражения коронавирусом поручил организовать отдых для врачей, которые работают в «красной зоне». Об этом он заявил на оперативном совещании.

Денис Абрамов ИА REGNUM Работа врачей в «красной зоне»

«Пока у нас заметное снижение заболеваемости по ковид, прошу немедленно организовать отдых, а при необходимости лечение врачей и медицинского персонала», — сказал Евстифеев.

Он предложил использовать санаторий «Сосновый бор» недалеко от Йошкар-Олы и другие санаторно-оздоровительные учреждения.

Евстифеев подчеркнул, что именно сейчас, пока есть такая возможность, врачи и медперсонал смогут отдохнуть и набраться сил. Здравоохранению республики необходимо быть готовым с точки зрения обеспечения лекарственными препаратами и оборудованием.

Глава регионального минздрава Марина Панькова отметила, что в России не исключается подъем заболеваемости COVID-19 в конце января-феврале в связи с появлением нового штамма «Омикрон». Этот штамм более заразен, чем предыдущие, особенно он опасен для пожилых людей и подростков. Подъем заболеваемости может быть в четыре раза, подчеркнула министр.

Как сообщало ИА REGNUM, текущую эпидемиологическую ситуацию в Марий Эл в настоящее время можно назвать стабильной, говорила Панькова. В восьми медицинских организациях республики развернуто 555 коек для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией, при этом на лечении находятся 357 человек, свободными остаются 36% подготовленных инфекционных коек. В течение первых десяти дней января средний показатель госпитализаций в сутки составлял 20−47 случаев.

Читайте также: В Марий Эл заявили о стабильной эпидситуации